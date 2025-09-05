Contesse, passeggiata contro il degrado del lungomare

Tornano le iniziative della Pro Loco Messina Sud che vara il progetto "Conoscere il lungomare"

Ripartono le passeggiate della Pro Loco Messina Sud alla scoperta dell’ecosistema naturale delle nostre coste e delle colline. In aggiunta al programma di passeggiate “Conoscere le fiumare”, avviato a inizio anno attraversando le fiumare di Zafferia, Larderia, Mili e Santo Stefano Medio, parte anche un ciclo di passeggiate dal titolo “Conoscere il litorale”.

Conoscere il litorale

“Vogliamo valorizzare il litorale sud della città – spiega Ivan Tornesi del direttivo Pro Loco – come facciamo già da qualche anno, con delle passeggiate guidate per la conoscenza della flora psammofila. Con noi ci sarà il professor Alessandro Crisafulli, del dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università di Messina. Quest’anno iniziamo dalla spiaggia di Contesse, da poco tornata ad essere molto frequentata dagli abitanti della zona sud”.

Alla scoperta del giglio di mare

“Settembre è il periodo della fioritura del giglio di mare. Questa pianta, specie caratteristica dell’ecosistema naturale costiero, protetto da norme e regolamenti nazionali ed europei, da qualche anno è riapparsa anche sulla spiaggia tra il Villaggio UNRRA e la Via del Carmine. Qui la natura fa da contraltare ai fabbricati pericolanti degli ultimi resti di una ex fabbrica di marmi e dei rifiuti sparsi su tutto il litorale”, conclude Tornesi.



Passeggiate anti degrado

Obiettivo dell’iniziativa è conoscere e tutelare anche questo tratto di litorale, denunciando quei comportamenti che lo deturpano e invitando le istituzioni a portare avanti interventi di riqualificazione per farlo diventare un nuovo lungomare della città.

La passeggiata durerà circa un’ora e mezza. Il punto di raduno sarà al Villaggio UNRRA, nella piazzetta che si trova di fronte alla Chiesa Madonna della Pace. Da lì ci si sposterà verso il parcheggio della stazione di Contesse.

Conoscere il litorale a Contesse è organizzata in collaborazione con l’Orto Botanico Pietro Castelli, Conalpa sezione di Messina “Graziella Campagna”, l’associazione di volontariato “Isamu pubbirazzu” del Villaggio Unrra, con l’adesione della Rete delle Comunità di Patrimonio del Territorio dello Stretto Sostenibile.