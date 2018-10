Bilanci e riequilibrio, “MessinAccomuna” chiede una commissione d'inchiesta

Il movimento “MessinAccomuna” chiede al Presidente del Consiglio comunale l’istituzione di una apposita Commissione di inchiesta in tema di bilancio e riequilibrio.

Il movimento che ha come protagonisti l’ex sindaco Renato Accorinti e gli assessori Guido Signorino e Sergio De Cola ritiene che la situazione economico-finanziaria di Palazzo Zanca non è così drammatica come la descrive il sindaco Cateno De Luca e sollecita “l’attuazione di un pieno e pubblico approfondimento di queste materie, con il coinvolgimento di soggetti terzi di comprovata esperienza, competenza e conoscenza dei bilanci del Comune”.

“Date le circostanze e il clima politico attuale- si legge ancora nel comunicato- il Laboratorio ritiene che ciò sia necessario per rispetto dei cittadini e trasparenza dell’azione amministrativa”.

“L’assenza di questo approfondimento, che deve essere preventivo rispetto all’adozione di provvedimenti che inciderebbero anche pesantemente sulla vita e sul futuro di Messina e dei messinesi significherebbe – secondo il movimento - privare la città dei necessari elementi di conoscenza e vorrebbe dire che il Consiglio ha abdicato al suo ruolo di verifica, controllo e autonomo indirizzo rispetto alle proposte che pervengono dall’Amministrazione”.

Oggi, gli ex amministratori di Palazzo Zanca si preoccupano del ruolo di controllo di verifica del Consiglio , dimenticando che, nei cinque anni in cui sono stati alla guida di Palazzo Zanca , i bilanci sono arrivati in Aula sempre all’ultimo momento utile. Tale circostanza ha inevitabilmente impedito ai consiglieri comunali di approfondire i documenti contabili. Anche la famosa delibera che avrebbe dovuto estendere a 20 anni il piano di riequilibrio era stata predisposta solo il giorno prima.

Tornando al comunicato, in attesa di sapere cosa deciderà il Consiglio comunale, “il movimento indice per il prossimo sabato 27 ottobre, alle ore 10,30 presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca una riunione cittadina per discutere pubblicamente la condizione finanziaria del Comune e, in particolare, i bilanci e le strategie di riequilibrio. All’incontro, che potrà svolgersi in forma di dialogo aperto con la stampa, le parti sociali, i rappresentanti delle professioni e del lavoro, i Consiglieri Comunali e, se lo desidera, l’Amministrazione, parteciperanno gli ex assessori Enzo Cuzzola e Guido Signorino”.

DLT