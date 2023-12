Continua la rassegna Miyazaki al Lux di Messina - Tempostretto

Al Cinema Lux per Il Cineclub dei piccoli. Biglietti omaggio per i bambini

MESSINA – Il Cineclub dei piccoli a Messina nel segno del regista Miyazaki. Questo weekend, al cinema Lux, è in programmazione “Kiki – Consegne a domicilio”.

Dopo le proiezioni delle settimane successive e in attesa dell’uscita in sala dell’ultimo capolavoro “Il ragazzo e l’airone”, la rassegna di 4 titoli prodotti dallo Studio Ghibli e rimasterizzati in 4K da Lucky Red dal titolo “Il meraviglioso mondo di Haya Miyazaki” prosegue con il terzo appuntamento.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, alle ore 16.30 “Kiki – Consegne a domicilio”, piccola e magica storia di formazione adolescenziale con protagonista una piccola strega e il suo apprendistato in una città del Nord Europa.

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono biglietti omaggio per tutti i bambini. La proiezione è consigliata dai 4 anni in su. Non occorrono prenotazioni.

Kiki – Consegne a domicilio è un film d’animazione diretto da Hayao Miyazaki.

Kiki è una giovane strega simpatica e un po’ maldestra. Come impone la tradizione, compiuti i tredici anni deve lasciare casa e partire alla ricerca di una città in cui svolgere un anno di apprendistato, così da dimostrarsi capace di rendersi indipendente.

In compagnia dell’inseparabile gatto nero parlante Jiji, a cavallo della scopa di sua madre corredata con la radiolina di suo padre, Kiki arriva nella grande città di Koriko, che bagnata dal mare e sovrastata da una splendida torre con l’orologio, rappresenta la città dei sogni di Kiki.

Ma la città ha in serbo molte sorprese per la piccola strega, prima fra tutte l’indifferente freddezza dei suoi cittadini. Armata del suo unico talento magico, quello di volare nel cielo, Kiki riesce faticosamente ad avviare un’attività di consegne a domicilio.

La conquista dell’indipendenza economica ed emotiva si mostra subito come un duro percorso di crescita per Kiki, che dovrà affrontare molte sorprese e tante difficoltà, sia fuori che dentro di lei…

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

