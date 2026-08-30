Continua l’incendio a Castelmola, “in pericolo le abitazioni”

L'aggiornamento del sindaco Orlando Russo. Fiamme pure a Mongiuffi Melia. Lavoro incessante dopo i roghi di ieri da parte di Vigili del fuoco e Protezione civile

CASTELMOLA – “A Castelmola, contrada Portella Vigna, un vastissimo incendio. Incendio che coinvolge Castelmola, Mongiuffi e Melia. Dopo una durissima giornata di lavoro dal pomeriggio di ieri ad oggi insieme ai Vigili del fuoco avevamo salvato le case. Stamattina si rimettono di nuovo in pericolo le abitazioni. Insieme al consigliere Curcuruto siamo a lavorare e a tutelare il nostro territorio. Un nostro grazie ai Vigili del fuoco con tutte le squadre che si sono alternate. E alla Protezione civile”. Così il sindaco Antonino Orlando Russo aggiorna, con tanto di foto, sull’emergenza incendi a Castelmola.

Brucia la Sicilia per gli incendi, il M5S: “Emergenze senza mezzi adeguati”

Ieri è stata una giornata drammatica di incendi in Sicilia e nel Messinese. Polemico il Movimento 5 Stelle che critica il governo Schifani: “Emergenze senza mezzi adeguati. Mentre il territorio palermitano brucia, tra temperature che superano i 40 gradi e un vento che alimenta le fiamme, emerge ancora una volta tutta la fragilità del sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi”. A denunciarlo è Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana. Al centro del suo intervento la “situazione particolarmente critica registrata nel territorio di Polizzi Generosa, con due autobotti, una da 8.000 litri e una da 4.000 litri, ferme in attesa di riparazioni meccaniche.”.