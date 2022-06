Conto online: come funziona e perché conviene - Tempostretto

Come funzionano le banche che operano esclusivamente via web? Sono sicure?

Sono sempre di più, in questi ultimi anni, coloro che hanno scelto di aprire un conto corrente online rivolgendosi ad una banca che opera esclusivamente via web. Si tratta di una soluzione che sembra piacere parecchio, per via degli effettivi vantaggi che è in grado di offrire e bisogna ammettere che al giorno d’oggi aprire un conto corrente online si rivela effettivamente un’opzione interessante. Come funzionano però le banche che operano esclusivamente via web? Sono sicure? Conviene veramente aprire un conto corrente online? Scopriamolo insieme.

Conto online: cos’è e come funziona

Il conto online è un conto corrente che presenta le medesime caratteristiche di quello tradizionale, con una grande differenza: viene gestito interamente via web, perché non esiste una banca con una filiale fisica sul territorio a cui rivolgersi. È sostanzialmente questa la caratteristica principale dei conti correnti online, che si riflette in tutti i servizi offerti.

I conti online infatti non solo si gestiscono completamente via web ma con le stesse modalità vengono aperti, chiusi e via dicendo.

Quali sono i vantaggi dei conti correnti online

Se sono sempre di più le persone che scelgono di aprire un conto corrente online, è perché si tratta di una soluzione in grado di offrire diversi vantaggi. Certo, vengono meno tutti i servizi dello sportello tradizionale, che si possono ottenere ugualmente ma con modalità differenti. Vediamo però nel dettaglio perché il conto online può rivelarsi una soluzione conveniente e merita dunque di essere preso in considerazione.

# Costi fissi inferiori

In molti scelgono di aprire un conto corrente online perché generalmente i costi da sostenere sono inferiori. Esistono addirittura banche online che offrono la possibilità di aprire un conto a zero spese, il che significa che non si deve pagare nulla di canone. Si tratta dunque di un’alternativa spesso più economica rispetto al classico conto corrente tradizionale, che nella stragrande maggioranza dei casi ha costi più elevati.

# Possibilità di avere servizi gratuiti

Molte banche online, proprio per incentivare i clienti ad aprire un conto, offrono anche diversi servizi gratuiti come ad esempio la carta di credito, i prelievi presso gli sportelli ATM del territorio, i bonifici SEPA e via dicendo.

# Gestione del conto e pagamenti completamente virtuali

Un altro innegabile vantaggio del conto corrente online sta nella facilità di gestione. È infatti possibile controllare l’estratto conto, inviare pagamenti ed effettuare qualsiasi tipo di operazione direttamente da remoto, senza la necessità di recarsi presso uno sportello. Spesso e volentieri, le banche online mettono a disposizione anche un’applicazione per dispositivi mobile e dunque la gestione del conto può essere effettuata anche quando ci si trova fuori casa.

# Facilità di apertura del conto

In ultimo, bisogna riconoscere che aprire un conto online è decisamente più semplice anche perché ormai la maggior parte degli istituti di credito che operano esclusivamente via web dispongono di strumenti di ultima generazione per la convalida dell’identità. Con una semplice firma digitale, ad esempio, è possibile stipulare un contratto ed avere un nuovo conto online nel giro di pochissimo tempo.