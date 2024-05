Contrade dell’Etna 2024 e il mutamento climatico

Al via l'11 maggio la tre giorni del vino sull'Etna. Il metereologo Paolo Corazzon protagonista di una conferenza tecnico-scientifica

CASTIGLIONE DI SICILIA – Il mutamento climatico e le conseguenze sull’ambiente e sulla viticoltura. Questo il tema della conferenza tecnico-scientifica, condotta dal metereologo Paolo Corazzon, che aprirà la più importante tre giorni del vino sull’Etna. Contrade dell’Etna, giunta alla XV edizione, si terrà dall’11 al 13 Maggio a Rovittello, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Ad ospitare l’evento organizzato dalla società Crew, sarà ancora il Picciolo Etna Golf Resort.

“Il cambiamento climatico – dice Paolo Corazzon – in Sicilia, in Italia, nel mondo, si sta facendo sentire sempre di più negli ultimi anni, con conseguenze marcate. Per quanto riguarda l’Italia sono due gli aspetti più importanti: l’innalzamento medio delle temperature e una ridistribuzione delle precipitazioni che ormai durante l’anno sono molto più irregolari, con fenomeni intensi associati a lunghi periodi di siccità. La Sicilia è in tal senso in grande sofferenza, tanto da arrivare alla scarsezza di riserve idriche. Questa situazione ci impone da un lato una continua lotta contro il mutamento climatico per attenuarne gli effetti sul riscaldamento globale, dall’altra un cambiamento delle nostre abitudini per imparare a convivere con questa nuova condizione, quindi una migliore gestione delle risorse ambientali. Con il mio intervento a Contrade spiegherò lo stato dell’arte, cosa è possibile fare e cosa potremo aspettarci in futuro”.

Concluderà la conferenza il saluto di Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana, che interverrà su potenzialità e prospettive dell’enoturismo in Sicilia. A seguire Stevie Kim, madrina di questa XV edizione, darà l’avvio alla kermesse internazionale del vino sull’Etna.

Contrade dell’Etna si aprirà sabato 11 Maggio alle ore 10.00, con la cerimonia di inaugurazione e i saluti di rito. Alle ore 11.00 si svolgerà la conferenza tecnico-scientifica sul clima. Poi a partire dalle ore 12.30 le quattro masterclass, riservate ai media specializzati e internazionali, condotte da Federico Latteri, giornalista di Cronache di Gusto, wine writer ed esperto di vini; Cristina Mercuri, wine educator e presenter, ceo e founder di Mercuri Wine Club; Pietro Russo, primo enologo d’Italia ad aver conquistato il prestigioso titolo conferito dall’Institute of Masters of Wine.

La manifestazione proseguirà domenica 12, alle ore 9.30 con la presentazione dei vini en Primeur alla stampa qualificata e agli addetti ai lavori e a partire dalle ore 12.00 e fino alle 19.00 con l’apertura degli stand al pubblico con ticket a pagamento. I biglietti sono disponibili su www.lecontradedellena.com o tramite circuito Ticketone.

Lunedì 13, a partire dalle 9.30 gli stand verranno aperti agli operatori commerciali, enoteche, ho.re.ca., importatori, grossisti e agenti. Tutte le attività si concluderanno alle ore 16.30.

Ecco l’elenco completo delle cantine partecipanti alla XV edizione: