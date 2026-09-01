 Controcorrente cresce in provincia di Messina: tre nuovi innesti alla corte di La Vardera

Controcorrente cresce in provincia di Messina: tre nuovi innesti alla corte di La Vardera

Giuseppe Fontana

Controcorrente cresce in provincia di Messina: tre nuovi innesti alla corte di La Vardera

martedì 01 Settembre 2026 - 13:00

E l'ex "Iena" dà appuntamento al weekend: "Presenteremo altri 15 amministratori da ogni parte della Sicilia"

MESSINA – Sono Puleo, Puliafico e Bonanno i tre nuovi innesti in Controcorrente, il partito che vede il suo leader in Ismaele La Vardera. L’ex “Iena”, accompagnato dal deputato regionale messinese Alessandro De Leo, ha presentato i consiglieri (il primo di Sant’Agata di Militello, gli altri due di Furnari) in un evento in cui si è parlato anche di temi cardine del programma regionale. Tra questi anche ospedali, porto e infrastrutture.

La Vardera e De Leo in una nota hanno spiegato: “Questo entusiasmo, la grandissima partecipazione testimoniano che la strada è tracciata. Non possiamo che dare il benvenuto al consigliere Giuseppe Puleo e ai consiglieri Puliafico e Bonanno di Furnari. E non è tutto perché durante gli Stati Generali di sabato e domenica presenteremo altri 15 amministratori che da ogni parte della Sicilia hanno deciso di andare Controcorrente”. La corsa alle prossime elezioni regionali si anima giorno dopo giorno.

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