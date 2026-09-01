Messina. Galleria San Jachiddu chiusa tre giorni per lavori di manutenzione

Tunnel chiuso dalle 9 alle 17, ecco quando

Nuovi interventi in vista per la viabilità del collegamento collinare tra i viali Giostra e Annunziata. Il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha emanato l’ordinanza numero 1341, che dispone la chiusura temporanea della galleria San Jachiddu per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza, adeguamento alla normativa vigente, gestione e manutenzione da parte del Dipartimento Servizi Tecnici.

Le limitazioni al transito saranno in vigore da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre 2026, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17.

Durante queste ore è istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia all’interno del tunnel. Saranno interdette alla circolazione anche le bretelle di collegamento alla galleria, sia sul versante del viale Giostra sia su quello del viale Annunziata, mediante l’installazione di barriere e segnaletica verticale.

Accessi e viabilità alternativa

L’ordinanza garantisce comunque la fruibilità dell’accesso per i residenti e gli autorizzati, che potranno accedere e uscire esclusivamente dal lato del viale Giostra.

Per informare gli automobilisti ed evitare ingorghi, la ditta esecutrice “Francesco Lipari s.r.l.” e i servizi comunali provvederanno a posizionare la segnaletica di preavviso di chiusura in corrispondenza delle principali intersezioni e rotatorie lungo i viali Giostra e Annunziata. Il controllo sul rispetto dei divieti è affidato agli agenti della Polizia Municipale e alle forze dell’ordine.