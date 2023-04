Controlli dei carabinieri su 110 veicoli, sei persone denunciate per droga - Tempostretto

Altre 4 persone deferite per guida senza patente e in stato d'ebbrezza

MESSINA – I carabinieri della Compagnia di Messina Sud, supportati dalle pattuglie del Nucleo radiomobile del Comando provinciale, hanno intensificato i controlli, concentrandoli soprattutto su tutto il litorale jonico. Nell’ambito degli accertamenti, sono stati sottoposti a verifica più di 110 veicoli e 78 persone con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada. Inoltre 6 giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish, cocaina e crack, detenute per uso personale. Con riferimento ai reati legati alla circolazione stradale, sono state deferite 4 persone, a vario titolo, per guida in stato di ebrezza e guida senza patente in quanto revocata, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Inoltre, altre 2 persone sono state denunciate per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché entrambe trovate in possesso, senza giustificato motivo, di coltello a serramanico.