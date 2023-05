Convegno diocesano dei catechisti con percorso storico-artistico in centro - Tempostretto

Il via al Teatro Vittorio Emanuele con "Forza venite gente"

MESSINA – Sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 18.30 si svolgerà, dopo lo stop pandemico, il XXXVII Convegno diocesano catechisti. Promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano della Curia Arcivescovile di Messina, il Convegno dei Catechisti è sempre stato per la chiesa locale, occasione annuale per fare “il punto del servizio catechistico” e per tracciare piste future. Il tema di quest’anno: “Ospiti a Betania. Marta lo ospitò. Maria ascoltava la sua Parola”, sarà sviluppato durante l’intera giornata. Al Teatro Vittorio Emanuele di via Garibaldi, alle 9.45 prenderà il via il convegno con Forza Venite Gente a cura di “Le Consonanze” dell’Istituto Comprensivo Torregrotta. A seguire il direttore Ucd, don Francesco Cucinotta, aprirà i lavori. Ad allietare l’inizio e il corso dei lavori l’esibizione musicale a cura degli allievi del Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina.

Ai saluti istituzionali e alla preghiera seguirà la relazione del dott. Salvatore Martinez alla luce del tema “Ospiti a Betania. Marta lo ospitò. Maria ascoltava la sua Parola”. A seguire, colazione a sacco oppure pranzo nei previsti ristoranti convenzionati. Dalle 15 alle 17 “Caccia al Tesoro”, percorso storico − artistico nel centro città con la possibilità di apprezzare esibizioni e mostre curate dagli studenti e docenti dell’Università e degli Istituti scolastici. Coinvolti per tali ambiti il coro universitario, le studentesse del Dams, i dirigenti scolastici che cureranno con le rispettive comunità scolastiche, mostre, performance, ed esibizioni musicali e teatrali. A guidare la “caccia al tesoro” in programma l’associazione Guide turistiche Eolie Messina Taormina con storici e appassionati d’arte. Nel tardo pomeriggio, nella Basilica Cattedrale, alle ore 18, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica. Ad occupare il cuore della riflessione di quest’anno, l’intervento del dott. Salvatore Martinez. Già presiedente del Movimento Rinnovamento nello Spirito Santo, del Pontificio Consiglio per i Laici e Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia. La giornata è organizzata con la collaborazione del Comune di Messina grazie al sindaco Federico Basile e degli assessori coinvolti (Salvatore Mondello, Liana Cannata, Massimo Finocchiaro, nonché della Città Metropolitana, dell’Università degli Studi di Messina, del conservatorio Arcangelo Corelli, dell’Ufficio scolastico – Ambito territoriale di Messina, dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, della Basilica Cattedrale, delle Chiese del centro e dell’Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi.