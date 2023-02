Coppa Italia. Jsl Women pari nella semifinale di andata contro Siracusa - Tempostretto

Partita palpitante al Comunale di Brolo, l'1-1 però sta stretto alla Junior Sport Lab. Ritorno a Siracusa sabato prossimo

BROLO – È terminato in parità (1-1) il confronto Junior Sport Lab Women e Siracusa Women, valida come andata della semifinale di Coppa Italia regionale di calcio femminile. Le giocatrici hanno dato vita ad un palpitante match sul sintetico del “Comunale” di Brolo; il ritorno è in programma sabato pomeriggio in terra aretusea. Le neroverdi creano diverse opportunità nel primo tempo, ma peccano di precisione nelle finalizzazioni e sono sfortunate quando la traversa nega loro il vantaggio. Copione similare ad inizio ripresa, fino alla staffilata di Chiara Venuto, che sblocca (19’) il punteggio. Le ospiti riequilibrano la situazione al 31’ su punizione di Guardo. Nel finale, gli assalti delle locali non sortiscono l’effetto sperato.

“Abbiamo fornito una buona prestazione, tra le migliori della stagione – ha dichiarato Venuto a fine gara – il risultato non ci ha premiato con la vittoria, come avremmo meritato. Il discorso qualificazione è apertissimo e daremo il massimo da loro per passare il turno”.

“Contro un avversario ostico e compatto, le ragazze hanno giocato un’ottima partita, non concedendo alle rivali opportunità limpide – ha commentato mister Marco Palmeri – e interpretando l’impegno con il giusto ritmo. Unica pecca la mancata concretizzazione delle tante azioni d’attacco sviluppate. Il pallone più volte ha danzato nei pressi della linea, senza entrare. Potevamo fare qualche gol in più, ma, purtroppo, è mancato proprio questo nel resoconto della sfida”. L’altro incontro in programma Catania-Marsala si è chiuso sul 2-2.

Articoli correlati