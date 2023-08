Coppa Sicilia, la stagione di basket inizia con un torneo precampionato - Tempostretto

Tra le 12 iscritte tre sono della provincia di Messina: Domenico Savio, Orlandina e Barcellona 4.0. La finale a fine settembre

Saranno in 12 le squadre a sfidarsi per la Coppa Sicilia 2023/2024 nel mese di settembre. Una dozzina di società provenienti da Serie B Interregionale, Serie C e Divisione Regionale 1. La Coppa Sicilia è il torneo precampionato che il Comitato Regionale Fip Sicilia ha ripreso dalla passata stagione 2022-2023 con una formula nuova rispetto al passato. Tra loro figurano le messinesi Domenico Savio, Orlandina Basket e Barcellona Basket 4.0, tutte e tre nello stesso girone.

«Sono molto contenta che riparta la Coppa Sicilia – afferma la presidente Fip Sicilia, Cristina Correnti –, con una formula che è d’aiuto alle società per svolgere un precampionato allenante. Sarà anche molto utile per gli arbitri e gli ufficiali di campo, soprattutto per la nuova figura degli udc statistici, in modo che siano tutti pronti per la ripartenza dei campionati».

Nella passata stagione a imporsi fu la Siaz Piazza Armerina (immagine in evidenza della premiazione), mentre per trovare la vittoria di una squadra messinese bisogna tornare indietro al 2011-2012 con il Cus Messina. Va meglio nell’albo d’oro femminile dove nella passata stagione si impose la San Matteo Messina e nell’ultima edizione disputata, sempre con formula diversa nel 2011-2012, vinse l’Odysseus Messina.

I gironi e il regolamento della Coppa Sicilia

Questi i raggruppamenti. Girone A: Cus Catania Basket, Sport Club Gravina, Basket Giarre. Girone B: Domenico Savio, Orlandina Basket, Barcellona Basket 4.0. Girone C: Panormus CFG, Cus Palermo, Capo Asd. Girone D: SB Basket School Gela, Olympia Basket Comiso, Virtus Kleb Ragusa.

Le tre squadre di ogni girone si affrontano in gara secca o su andata e ritorno. Le quattro vincenti si qualificano per le semifinali (gara unica o andata-ritorno); la finale si disputerà in gara unica nel fine settimana 23/24 settembre in una sede da stabilire.

