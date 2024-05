Donna al Volante di un’auto rubata: arrestata dai carabinieri a San Pier Niceto

Il mezzo è stato recuperato. La 34enne è stata denunciata anche per porto illegale di coltello

MILAZZO – I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato una donna di 34 anni con l’accusa di furto aggravato di autovettura. La donna è stata fermata mentre era alla guida dell’auto rubata sulla statale 113 nel territorio del comune di San Pier Niceto.

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo. I Carabinieri hanno notato l’auto rubata, che era stata segnalata poco prima dalla Centrale Operativa. Il mezzo, condotto dalla donna, è stato fermato e, dalle verifiche effettuate, è risultato essere effettivamente quello rubato poco prima nel vicino comune di Merì.

La 34enne è stata identificata e condotta in caserma, dove è stata arrestata. La donna è stata anche denunciata per porto illegale di coltello di genere vietato, poiché trovata in possesso di un coltello che i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di giudizio con rito direttissimo.