Coreografia della messinese Marina Branca Sperduto vince al “Respiri Festival” di Roma

La performance di danza contemporanea ispirata al movimento per la libertà delle donne iraniane. La danzatrice di Nizza di Sicilia: "Il mio sogno è trasformarla in uno spettacolo"

NIZZA DI SICILIA – Ispirata al movimento che sostiene la libertà delle donne iraniane, la coreografia “#mystealthyfreedom – libertà clandestina” di Marina Branca Sperduto si è aggiudicata il primo premio “Frame#1” al “Respiri Festival”, manifestazione ospitata al Molinari Art Center di Roma. Il progetto delle coreografa nizzarda, danzatrice professionista rientrata da qualche anno nella riviera jonica, nasce dalla volontà di dare spazio e voce alle donne iraniane. “A quelle donne – spiega Marina Branca Sperduto – che non hanno la possibilità di potersi ribellare ad una società e ad un regime che impone loro delle regole brutali, esagerate e disumane, come ad esempio l’obbligo di indossare il velo”.

Un inno a tutte le donne

“My Stealthy Freedom” oggi è un movimento formato da tante donne che lottano per la loro libertà. Con la sua coreografia, Marina ha voluto dichiaratamente esprimere la propria vicinanza, dedicando alle donne iraniane un lavoro pieno di immagini forti, momenti delicati e potenti allo stesso tempo. Undici minuti in cui le protagoniste non solo danzano, ma vivono emozioni, sensazioni e momenti della loro vita. “Di fatto – aggiunge Marina – è un inno alle donne, a tutte le donne. Un inno alla loro forza, al loro coraggio e alla voglia, così come alla necessità di sentirsi libere”.

“Il sogno? Trasformarlo in uno spettacolo”

Danzatrice professionista, Marina Branca Sperduto, dopo aver calcato i palchi di vari teatri italiani ed esteri (come lo “Sheen Center” di New York), da tre anni ha fatto rientro in Italia e oggi insegna danza contemporanea al Centro Formazione Danza di Milena Freni. La performance ha conquistato all’unanimità l’interesse del pubblico e dei giudici del “Respiri Festival”, rassegna alla sua prima edizione e che si sviluppa in vari appuntamenti. Uno di questi, “Frame #1”, è stato vinto dalla coreografia di Marina Branca Sperduto eseguita dalle sue quattro danzatrici: Giulia Campagna, Silvia Pantò, Benedetta Serri e Sofia Trimarchi, tutte allieve del Centro Formazione Danza. “Ho tanti sogni per questo progetto – racconta la coreografa – primo fra tutti quello di presentarlo sulle scena della danza contemporanea italiana. E, parallelamente, continuare a lavorarci in modo tale da farlo diventare uno spettacolo a tutti gli effetti”.