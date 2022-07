Coronavirus in Calabria. 7 decessi a livello regionale e nuovo aumento dei contagi - Tempostretto

Nuovo balzo dei contagi a livello regionale, nel Reggino i nuovi casi sono 1173 e due decessi. 13815 i tamponi processati

Ritorna a salire il numero dei contagi in Calabria. 4205 sono i nuovi casi, di cui 1173 nel Reggino, 7 i decessi a livello regionale, 2 al Gom di Reggio Calabria. Aumenta anche la pressione in area medica, dove nei reparti ordinari si sono registrati 3 nuovi ingressi, per un totale di 328 pazienti, nelle terapie intensive i pazienti ricoverati passano da 15 a 18. 2373 i guariti nelle ultime ventiquattro ore.