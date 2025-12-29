Messina. Aggiudicati i lavori di riqualificazione di piazza XX Settembre

L'intervento rientra nel piano "Messina città accessibile ed inclusiva" finanziato dal PN Metro Plus
MESSINA – Un altro tassello per la trasformazione urbana di Messina. I lavori per la riqualificazione di Piazza XX Settembre sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a r.l., con sede a Favara (Agrigento). L’impresa ha presentato un’offerta con un ribasso del 32,2115% sull’importo a base d’asta, portando il valore complessivo dell’intervento a 206mila 206 euro, oltre Iva.
L’efficacia dell’aggiudicazione resta ora subordinata al completamento delle verifiche sui requisiti autocertificati dall’impresa in sede di gara, attività attualmente in corso da parte degli uffici comunali coordinati dalla rup, l’architetta Concettina Spagnolo.
Il progetto per Piazza XX Settembre non è una semplice manutenzione, ma una ristrutturazione mirata a eliminare le barriere architettoniche e migliorare la fruibilità dello spazio pubblico.
L’obiettivo primario è rendere la piazza pienamente accessibile a persone con disabilità motorie o sensoriali, eliminando dislivelli e ostacoli.