Messina Servizi, nel 2026 “cassonetti intelligenti e controlli”: occhio alle utenze non domestiche

Entro un mese i 5 milioni dal Conai. Poi un progetto sui grandi condomini, l'aumento delle telecamere e non solo: "Il giorno dell'indifferenziata non è un liberi tutti"

MESSINA – Dai 5 milioni dal Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, al progetto per i grandi condomini, passando per un maggiore controllo sulle utenze domestiche e non. Senza dimenticare l’importanza di una comunicazione costante per far capire il senso di una migliore qualità della differenziata. Sono queste le armi che Messina Servizi metterà in campo già nelle prossime settimane per alzare ulteriormente l’asticella sulla raccolta differenziata.

Ad annunciarlo è stata la presidente dell’azienda partecipata Mariagrazia Interdonato, durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto sui risultati raggiungi dal 2018 a oggi con il sindaco Federico Basile, con l’ex primo cittadino nonché leader di ScN Cateno De Luca, con l’ex presidente (oggi deputato all’Ars) Pippo Lombardo e con l’assessore Massimiliano Minutoli.

Messina Servizi e i fondi dal Conai

Tra i passaggi chiave della sua relazioni, c’è quello riguardante l’immediato futuro. A partire proprio dai 5 milioni di euro dal Conai, che come ha ribadito la stessa presidente ai microfoni di Tempostretto “sono convinta che arriveranno. C’è da parte di Messina tutto l’interesse per poter ottenere un finanziamento che è bloccato da un paio di anni. Per noi è essenziale avere delle somme da investire sulla digitalizzazione e sul controllo del territorio. Contiamo che entro il mese di gennaio potranno esserci buone notizie”.

Più controlli tra telecamere e i cassonetti intelligenti

E come saranno utilizzate queste risorse? Interdonato ha spiegato di “aver inserito all’interno delle progettualità per ottenere queste somme l’aumento del controllo attraverso un numero maggiore di telecamere e nuovi sistemi di videosorveglianza. Ma avevamo inserito anche sistemi basati sul riconoscimento digitale, che stiamo già avviando all’interno di alcuni condomini. Sono i famosi cassonetti intelligenti da predisporre in alcune aree”. Un progetto che riguarderà una cinquantina di condomini di grandi dimensioni, con all’interno un gran numero di utenze.

La presidente ha proseguito: “Sappiamo che dove c’è comunità, nei grandi condomini o in alcuni enti, non si riesce ad avere una raccolta differenziata di buona qualità. Tramite il posizionamento di questi contenitori e la possibilità data ai cittadini di conferire i rifiuti attraverso un sistema di riconoscimento contiamo di poter aumentare la differenziata e arrivare a un aumento di percentuale”. Interdonato durante la conferenza stampa ha spiegato che la crescita è stata dall’8% del 2018 al 62% che presumibilmente sarà “sfiorato” a dicembre 2025 (i dati arriveranno a gennaio, ndr). L’obiettivo resta il 65%.

“Maggiore supporto a utenze non domestiche e grandi enti”

E c’è anche un altro aspetto legato ai rifiuti, quello che riguarda le utenze non domestiche. Decine le segnalazioni al nostro giornale relative ai rifiuti “lasciati” fuori dai negozi, non sempre conformi o rispettosi del giorno di raccolta secondo i lettori. La presidente ha ribadito che “il problema resta la frazione dell’indifferenziato. Lo diciamo da sempre e ancora persiste l’idea che quel giorno sia un ‘libera tutti’. Non è così. Sulle utenze non domestiche da anni abbiamo avviato un confronto continuo con i commercianti. Oggi attraverso progettualità varie come quella del Conai e con una campagna di sensibilizzazione che partirà in collaborazione anche con l’Università di Messina contiamo di dare maggiore supporto al conferimento delle utenze non domestiche e dei grandi enti. A oggi questo è un problema”.