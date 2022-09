Il tasso di positività in Calabria scende all'11,86%. Nel Reggino si sono registrati due decessi dei 4 a livello regionale e 81 nuovi casi

Come ogni lunedì, con un numero minore di tamponi processati, i nuovi contagi sono in diminuzione. Dei 293 a livello regionale, 81 si sono registrati nel Reggino, dove ci sono stati anche due decessi. I nuovi guariti sono 793, mentre in area medica i pazienti aumentano da 151 a 157, stabili le terapie intensive, 6.