Coronavirus in Calabria, appello dei vertici del Gom: «Aiutateci ad aiutarvi» - Tempostretto

«Dover trattare pazienti Covid significa meno posti-letto per le altre patologie. E peraltro anche il personale ospedaliero è soggetto a positività»

REGGIO CALABRIA – La Direzione strategica del Grande ospedale metropolitano (commissario straordinario, Gianluigi Scaffidi), di fronte al notevole incremento di casi positivi riscontrati in questi ultimi giorni che si traducono in un incremento dei ricoveri esorta la popolazione a «non abbassare la guardia nei confronti del rischio di contrarre il Covid-19 o di contrarlo nuovamente».

«Trattare pazienti Covid significa meno posti-letto per le altre patologie»

Infatti «le procedure di degenza riguardanti i pazienti Covid – si legge in una nota diffusa appunto dal Gom – sono tali da comportare una diminuzione dei posti letto necessari a trattare tutte le altre patologie. A ciò si aggiunga che anche il personale ospedaliero è soggetto a positività e, quindi, ad astensione del lavoro su organici già sottodimensionati ed ulteriormente decurtati per la fruizione delle dovute ferie estive.

La mascherina? Meglio usarla più di quanto sancito per legge

Com’è noto, le strutture ospedaliere della Regione non hanno capacità infinita di ricovero e, pertanto, occorre che tutta la popolazione mantenga o, per meglio dire, assuma nuovamente quei comportamenti sociali tenuti all’inizio della pandemia e cioè:

utilizzo della mascherina anche al di là di quanto oggi previsto dalle norme

di quanto oggi previsto dalle norme evitare assembramenti

provvedere ad una continua igiene delle mani.

«Quarta dose al più presto per i soggetti fragili»

Infine si sollecitano quanti non si sono sottoposti alla quarta dose a provvedere con celerità, in particolare i soggetti fragili. Se è vero che l’ultima variante è meno aggressiva sotto il profilo della severità della sintomatologia essa è molto più contagiosa delle precedenti. Solo comportamenti anticontagio corretti potranno permettere di coadiuvare tutti gli operatori sanitari nella tutela della salute collettiva. Nel ringraziare per la sensibilità con cui sarà accolto questo appello la Direzione conclude: aiutateci ad aiutarvi».

