Balzo in avanti dei ricoveri in Calabria, 20 nuovi pazienti nei reparti ordinari, 2 nelle terapie intensive. Un decesso e 679 nuovi contagi nel Reggino

Sono 2201 i nuovi casi in Calabria, 679 nel Reggino, oltre ad un decesso sui 5 a livello regionale. In area medica nelle ultime 24 ore c’è stato un boom di ricoveri, 20 nei reparti ordinari per un totale di 351, le terapie intensive da 10 salgono a 12.