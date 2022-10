Coronavirus in Calabria, contagi (+954) triplicati nel giro di 24 ore - Tempostretto

Ammontano a 249 i nuovi positivi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. Dopo 48 ore senza casi letali, si registra anche un decesso

REGGIO CALABRIA – Nelle ultime 24 ore c’è stato in Calabria oltre il triplo di contagiati per Covid, 1.384 rispetto ai 430 di ieri, con il totale dall’inizio dell’epidemia che raggiunge quota 567.289.

Territorialmente, 665 i nuovi casi in provincia di Cosenza (inclusi 4 ‘fuori regione’), 311 nel Catanzarese (considerando anche i 2 ‘fuori regione’), 249 quelli emersi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, 104 nel Vibonese, 55 a Crotone e comprensorio (includendovi pure gli 8 casi ‘fuori regione’).

Si registra, inoltre, un nuovo decesso .- in provincia di Cosenza -, contrariamente a quanto era avvenuto ieri e domenica, quando non ce n’era stato nessuno, con il totale che raggiunge quota 3.025.

Torna a salire il tasso di positività, dopo il calo degli ultimi giorni, che passa dal 18 al 21,61%, con 6.405 tamponi effettuati (totale 3.833.628).

Articoli correlati