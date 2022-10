Coronavirus in Calabria, contagi quasi quadruplicati in un giorno - Tempostretto

Su scala regionale i nuovi positivi ammontano oggi a 1.261, di cui 267 nel Reggino. Diminuiscono (-7) le presenze nei vari reparti Covid calabresi

REGGIO CALABRIA – Nuovamente, una buona notizia sul fronte del contrasto al Coronavirus: nessun decesso da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Calabria.

Non altrettanto buone le novità per quanto attiene ai contagi, che invece risultano quasi quadruplicati nel giro di un giorno appena. Da 326 i nuovi casi passano infatti agli odierni 1.261 (+935, pari a un aumento del 386,8%).

Territorialmente, si registrano 581 casi a Cosenza e provincia, 267 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria così come nel Catanzarese (in quest’ultimo caso, includendovi un ‘fuori regione’), 86 nel Marchesato e 50 a Vibo Valentia e dintorni.

Buona deflazione delle presenze nei reparti Covid calabresi: un -7 regionale che risente fortemente della forte decurtazione verificatasi (-8) nel Reggino.

