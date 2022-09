Il tasso di positività in Calabria si attesta al 14,82%, ben 2303 sono i nuovi guariti, mentre nel Reggino i nuovi contagi sono 137

Sono 494 i nuovi contagi in Calabria registrati nelle ultime 24 ore, 137 nel Reggino. 2303 invece sono i guariti sempre a livello regionale, due i decessi. In area medica scendono i ricoveri nei reparti ordinari, da 135 a 132, in terapia intensiva si registra un nuovo ricovero, per un totale di 6.