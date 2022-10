E' sostanzialmente stabile il numero dei contagi in Calabria, 619 in tutto, di cui 145 nel Reggino. I nuovi guariti sono 852

Sono 619 i nuovi contagi, registratisi nelle ultime 24 ore in Calabria, di cui 145 nel Reggino. Due i decessi a livello regionale, 852 i nuovi guariti. In area medica, c’è stato un nuovo ricovero nei reparti ordinari, 133 in tutto, stabili le terapie intensive, 4.