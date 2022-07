In Calabria il tasso di positività scende leggermente e si assesta al 31%. Nel Reggino i nuovi casi sono 868, un decesso al Gom

Sono 3149 i nuovi contagi in Calabria, di cui 868 nel Reggino. Dei 4 decessi a livello regionale uno è stato al Gom, i guariti sono 1257. In area medica i nuovi ricoveri aumentano nelle terapie intensive, +3, per un totale di 17, nei reparti ordinari scendono da 315 a 309.