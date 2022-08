Coronavirus in Calabria, dieci morti solo oggi. Quattro i decessi nel Reggino - Tempostretto

In ulteriore calo quest'oggi il numero dei contagi (-112). Forte contrazione nel saldo tra nuovi ricoveri e pazienti dimessi in reparto Covid

REGGIO CALABRIA – Giornata purtroppo difficile da dimenticare, e in negativo: mentre in tanti parlano di un Coronavirus regredito e meno pericoloso, in Calabria è raggiunto uno dei picchi in termini di decessi da molto tempo a questa parte.

Ben dieci i morti in un giorno solo, quattro dei quali sul territorio metropolitano di Reggio Calabria; altrettanti gli eventi letali in provincia di Cosenza; una vittima anche nel Catanzarese, una fuori regione.

Scende ancora (-112) il numero dei contagi su scala regionale, che oggi ammonta complessivamente a 1.088. Sono 340 i casi nuovi nel Cosentino (fra loro due casi doppi, un decesso in Terapia intensiva, 34 i nuovi casi ‘a domicilio’), 259 a Catanzaro e provincia (includendovi i 18 casi ‘fuori regione’ e i 16 guariti sempre ‘fuori regione’), 185 nel Crotonese, 178 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria – che non era da moltissimo tempo così ‘nelle retrovie’ guardando alla diffusione del virus nei vari territori calabresi -, 126 a Vibo Valentia e dintorni.

Sempre molto basso l’indice di positività, che (21,49%) non tocca il 21,5 per cento.

Grazie soprattutto al contributo del territorio reggino (-15), in amplissimo calo (-23 su scala regionale) il saldo tra nuovi ricoveri in reparto Covid e pazienti dimessi.

Articoli correlati