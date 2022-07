Nonostante il calo dei nuovi contagi rispetto a ieri, il tasso di positività rimane sopra il 30%. I nuovi casi nel Reggino sono 1043, oltre ad un decesso

Nelle ultime ventiquattro, in Calabria, si è registrata una flessione dei contagi. 3178 i nuovi casi, di cui 1043 nel Reggino, dove c’è stato anche uno dei tre decessi a livello regionale. I guariti sono 1247, mentre in area medica, nei reparti ordinari non si è registrato nessun nuovo ricovero, nelle terapie intensive da11 sono saliti a 14.