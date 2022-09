Coronavirus in Calabria, lievissimo aumento dei contagi: +6 - Tempostretto

Tre i decessi nelle ultime 24 ore. Sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, i nuovi positivi ammontano a 212 unità

REGGIO CALABRIA – Tre persone hanno perso la vita per via del Covid-19, in Calabria, nelle ultime 24 ore: i decessi hanno avuto luogo tutti in provincia di Cosenza.

Quanto ai contagi, lievissimo (+6) l’incremento registratosi nelle ultime 24 ore, che ne porta il numero complessivo regionale a 843.

Guardando invece ai singoli territori, i nuovi positivi ammontano a 426 (inclusi i 5 ‘fuori regione’) nel Cosentino, 212 (3 i ‘fuori regione’) sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, 130 (con un ‘fuori regione’) a Catanzaro e dintorni. E ancora, si annoverano 49 contagi nel Crotonese e altri 26 a Vibo Valentia e comprensorio.

Risale di 4 unità (+2 nel Reggino) il saldo tra nuovi ricoveri in reparto Covid e pazienti dimessi.