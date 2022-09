Il tasso di positività in Calabria è al 18,82%, oltre quattromila i guariti, nel Reggino si sono registrati due decessi e 206 nuovi contagi

Scende il numero dei nuovi contagi in Calabria. Sono 909 quelli rilevati nelle ultime ventiquattro ore, 206 nel Reggino dove ci sono stati anche due decessi. il dato più rilevante, in positivo, è il numero dei nuovi guariti, 4203. In area medica i ricoveri scendono di 3 pazienti nei reparti ordinari (153), stabili nelle terapie intensive, 5.