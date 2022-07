Coronavirus in Calabria, robusta flessione del numero dei contagi (-998) - Tempostretto

Tre decessi nel Cosentino. Sul territorio metropolitano di Reggio, da oltre 1.100 i nuovi positivi planano a un più contenuto numero di 553 casi

REGGIO CALABRIA – Robusto taglio nel numero dei contagi, che ieri aveva conosciuto un picco importante quanto alla diffusione del Coronavirus: -998 i nuovi positivi rispetto a ieri su scala regionale in Calabria.

Guardando ai territori, sempre assai seria la situazione nel Cosentino, che mette insieme i tre decessi che si registrano sul territorio calabrese nell’arco delle ultime 24 ore e 1.103 nuovi casi (37 i fuori regione).

A Catanzaro i nuovi positivi ammontano a 585 (inclusi i 17 fuori regione); secca diminuzione dei contagi nel Reggino, che da oltre 1.100 plana a un più contenuto numero di 553 casi.

Si annoverano poi 197 contagi nel Marchesato e 101 a Vibo Valentia e comprensorio.

La notizia più positiva, in prospettiva, è il ridimensionamento del tasso di positività, sceso sotto il 29% (per la precisione, è in atto al 28,81 per cento).

Ancor più marcata di ieri, invece, la pressione sugli ospedali, con un’ampia (+13) occupazione dei posti-letto in reparto Covid.

