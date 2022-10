Coronavirus in Calabria, secco calo dei contagi (-307) - Tempostretto

Oggi i nuovi positivi su scala regionale ammontano complessivamente a 430, dei quali 95 attengono al territorio metropolitano di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Buone notizie, cioè nessun evento letale, dal fronte del contrasto al Covid-19 quest’oggi in Calabria.

Ma il trend appare molto positivo pure in relazione ai contagi, che (-307) risultano quasi dimezzati nel giro di 24 ore: oggi su scala regionale ammontano complessivamente a 430.

Poco invidiabile primato calabrese ancora una volta per il territorio provinciale di Cosenza, con 271 nuovi positivi; segue il territorio metropolitano di Reggio Calabria, a quota 95. Sono quantificati in 56 i casi nuovi nel Catanzarese, 4 nel Vibonese, uno appena a Crotone e comprensorio.

Sceso decisamente sotto il 20% – attestandosi al 18% netto – l’indice di positività.

