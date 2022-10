Coronavirus in Calabria, tre decessi (e tre contagi in meno) - Tempostretto

Due degenti hanno perso la vita per via del virus nel Cosentino, un terzo in provincia di Catanzaro. Nel Reggino i nuovi positivi ammontano a 177

REGGIO CALABRIA – Tre eventi letali da Coronavirus in Calabria nella giornata odierna: due degenti hanno perso la vita a Cosenza e dintorni, un terzo nel Catanzarese.

Sostanzialmente immutato rispetto alle 24 ore immediatamente precedenti, invece, il quadro dei contagi, che oggi ammontano a 688: giusto tre nuovi positivi in meno rispetto a ieri.

Sotto il profilo territoriale, 271 risultano i nuovi casi nel Cosentino; 177 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria; 144 in provincia di Catanzaro; 58 nel Vibonese; 34 a Crotone e comprensorio.

Risale invece al 17,54% l’indice di positività.

