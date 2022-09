Coronavirus in Calabria, ulteriore calo di 98 contagi su scala regionale: oggi sono 591 - Tempostretto

Ammontano a 149 i nuovi positivi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, dove cala (-8) in maniera significativa il numero di pazienti in reparto

REGGIO CALABRIA – Ulteriori tre decessi da Covid-19 in Calabria: la lotta al virus non si ferma e prosegue a costare un ingente tributo di vite, in questo caso perse tutt’e tre in provincia di Cosenza.

Sotto il medesimo profilo le cose invece vanno meglio quanto alla diffusione del Coronavirus: oggi in ulteriore contrazione il numero dei contagi, che passa a 591 (-98, dunque) sull’intero territorio regionale.

I nuovi positivi sono 205 (con 3 nuovi casi ‘a domicilio) nel Cosentino, 149 sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, 132 nel Catanzarese (3 dei quali ‘fuori regione’ e altri 5 guariti ‘fuori regione’). E ancora 72 in provincia di Vibo Valentia e altri 33 nel Marchesato.

Proprio nel Reggino si annida poi il motore (-8) di un’ulteriore decisa riduzione nel numero di posti-letto occupati nei vari reparti Covid (-9 complessivamente in tutta la Calabria), risultante del raffronto fra nuovi pazienti ricoverati e pazienti dimessi.

