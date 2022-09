Coronavirus in Calabria, un decesso nel Reggino. Contagi quadruplicati rispetto alla giornata di ieri - Tempostretto

Nuovi positivi, oggi ammontano a 1.078 (+785) nell’intera regione. Sul territorio metropolitano di Reggio se ne annoverano invece 237

REGGIO CALABRIA – Tre decessi da Covid-19 in Calabria nel corso della giornata odierna. Uno degli eventi letali ha avuto luogo nel Reggino, uno in provincia di Catanzaro, un terzo è classificato come ‘fuori regione’.

I contagi sono sostanzialmente quadruplicati (+785) rispetto alla giornata di ieri – quando però come ogni domenica il numero di tamponi eseguito era stato particolarmente basso –, in cifre assolute arrivando a 1.078.

I nuovi positivi toccano quota-388 in provincia di Cosenza (inclusi 12 ‘fuori regione’), 253 nel Catanzarese (3 i ‘fuori regione’). Sul territorio metropolitano di Reggio Calabria se ne annoverano 237.

E ancora, i contagi ammontano a 121 nel Marchesato (incluso un ‘fuori regione’) e a 79 in provincia di Vibo Valentia.

Indice di positività sotto la soglia del 17 per cento; torna invece a ‘farsi sotto’ il saldo tra nuovi ricoveri e pazienti dimessi nei vari reparti Covid, che vede l’occupazione di posti letto salire complessivamente di 7 unità.