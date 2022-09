Coronavirus in Calabria, un decesso. Ulteriore riduzione (-52) per il numero dei contagi - Tempostretto

Il caso letale s'è verificato in provincia di Crotone. In cifre assolute, i nuovi positivi emersi sono oggi 522: 135 quelli che interessano il Reggino

REGGIO CALABRIA – Contrasto al Covid-19, sul territorio calabrese anche nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso; in questo caso specifico, sul territorio provinciale di Crotone.

Conforta invece che, in un contesto da tempo fatto per lo più di numeri bassi, il numero dei contagi conosca oggi un’ulteriore decurtazione (-52), in cifre assolute fermandosi a 522 casi.

Andando a guardare il dato disaggregato, 170 sono i nuovi positivi emersi in provincia di Cosenza (3 i ‘fuori regione’), 135 quelli sul territorio metropolitano di Reggio Calabria, 98 nel Catanzarese (includendovi un ‘fuori regione’), 85 a Crotone e comprensorio, 31 nel Vibonese.

L’indice di positività rimane al di sotto della soglia psicologica del 15% (14,94 per cento).

Articoli correlati