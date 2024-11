Corpo forestale, il concorso è più vicino: l’iter accelera a Palermo, saranno 250 posti in Sicilia

Su spinta della Dc, i gruppi di maggioranza si sono riuniti e il bando potrebbe arrivare già entro l'anno. Caruso: "Finalmente"

Nelle prossime settimane la Regione Siciliana avvierà l’iter per il concorso per circa 250 agenti del Corpo forestale, lo stesso che è stato annullato nel 2023 ma che stavolta avrà un numero di posti cinque volte superiore al precedente, che era per appena 46 posizioni. Questo è quanto è emerso dal vertice tenutosi a Palermo dai gruppi di maggioranza, che su spinta della Dc hanno accelerato un iter necessario soprattutto per far fronte ai tanti pensionamenti che arriveranno nel prossimo triennio (almeno 200 lavoratori andranno in pensione).

Caruso: “Finalmente”

A spiegare cos’è accaduto a Palermo è stato il capogruppo della Dc nel Consiglio comunale di Messina, Giovanbattista Caruso: “C’è stato un vertice di maggioranza a Palermo con tutte le forze politiche e noi come Dc già da tempo lavoravamo e abbiamo indicato una strada maestra per sbloccare finalmente il concorso per oltre 250 forestali, che era stato bloccato per una serie di problematiche di varia natura. Ora verrà sbloccato e finalmente chi stava aspettando da tempo avrà una risposta. E sarà il territorio a trarne beneficio, visto che ci saranno figure importanti e formate e che daranno un importante contributo in tutta la Sicilia e anche a Messina e nella sua provincia”.

Caruso ha poi parlato dei tempi: “C’era stato un bando annullato in via cautelare e c’è una causa pendente che verrà definita a dicembre. L’iter comunque sarà quello classico e sarà data la possibilità di partecipare a chi vorrà. Tempistiche? Saranno brevi perché da qui a fine anno si cercherà di chiudere ogni ragionamento. Questo sta più a cuore alla Regione e alla Democrazia cristiana”.