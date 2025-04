In Coppa Italia arriva la prima sconfitta della Messana

Cade l'imbattibilità della squadra dei record, nell'andata della semifinale la squadra di mister Cosimini sconfitta per due reti a zero dal Gemini

La squadra di mister Cosimini stecca in casa del Gemini nel match d’andata delle semifinale di Coppa Promozione. Dopo la grande e meritata festa per la vittoria del campionato e il ritorno in Eccellenza a distanza di un solo anno, la Messana è tornata in campo per affrontare gli ultimi impegni stagionali. I padroni di casa del Gemini affrontano la sfida con più ritmo e riescono a capitalizzare le occasioni create in un match non particolarmente scoppiettante e ricco di emozioni. Le due reti mettono sui giusti binari il discorso qualificazione per i locali in vista della gara di ritorno da affrontare sul sintetico del “Sorbello Stadium”. La Messana, tuttavia, proverà a ribaltare tutto tra le mura amiche onorando l’impegno. Da evidenziare, ancora una volta in stagione, la prestazione dell’estremo difensore Ferrara, protagonista di un rigore parato allo scadere del primo tempo.

Nell’andata delle semifinali, i giallorossi scendono in campo contro il Gemini Calcio. Nell’undici titolare spazio a Crisafulli (2006), schierato sulla destra al posto dello squalificato Giosuè Bonasera, e Russo (2005), che completa il reparto avanzato con Cannavò e Ventra; confermato davanti a Ferrara il terzetto Tricamo-Misiti-Fragapane, in mezzo al campo la coppia Rizzo-Gazzè con Giuseppe Bonasera sulla sinistra. Partono dalla panchina, invece, tra gli altri, Gargiulo, Ferraù, Barbera e Ardiri. Partita che inizia con una fase di studio e grande equilibrio.

Comini – Messana 2-0

I padroni di casa trovano il vantaggio, al 10’, con Vaccaro ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano appena cinque minuti e il Gemini la sblocca: splendido goal di Veca che parte da destra e dal limite dell’area fa partire un sinistro che si spegne all’incrocio. La risposta della Messana non si fa attendere e, al 20’, solo un grande intervento di De Miere nega il goal a Gazzè su punizione di Rizzo. La gara è abbastanza vivace e, al 38’, arriva una nuova svolta del match. L’arbitro concede un calcio di rigore in favore del Gemini per Un presunto fallo di mano di Fragapane. Dagli undici metri si presenta Mangiapane ma Ferrara si conferma un pararigori e neutralizza il tentativo. Dopo due minuti di recupero si conclude la prima frazione.

Mister Cosimini cambia le carte in tavola già in apertura di ripresa. Doppio cambio per la Messana con l’inserimento di Barbera e Gargiulo per Russo e Giuseppe Bonasera. Due sostituzioni che danno un effetto immediato perché, dopo appena sessanta secondi, subito Barbera si rende pericoloso con un tiro che viene parato dall’estremo difensore di casa. Lo stesso attaccante, al 15’, si incunea in area e cade a terra reclamando un rigore che l’arbitro non concede. La gara scivola sino al 29’, quando la Messana spreca un’ottima occasione: sul cross di Crisafulli respinto corto dalla difesa, si avventa Rizzo che entra in area ma calcia sopra la traversa a pochi passi dalla porta avversaria. Da una potenziale occasione per il pareggio al raddoppio avversario. Al 36’, infatti, il Gemini trova il 2-0: su rimessa laterale lunga, il pallone arriva al limite dove Vincenzo Reina calcia trovando l’angolino. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa sfiorano anche il tris al 41’ con la punizione di Mangiapane che va vicino alla traversa. E’ l’ultima emozione della gara che si conclude dopo cinque minuti di recupero. Il Gemini si aggiudica il primo atto delle semifinali di Coppa Promozione con il punteggio di 2-0 sulla Messana, che sarà chiamata ora a cercare l’impresa per ribaltare il punteggio e accedere alla finale.

