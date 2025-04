Il Ct Vela Messina pareggia in trasferta a Santa Margherita Ligure

Trasferta massacrante e insidiosa che però permette alle tenniste del capitano Visalli di strappare un punto lontano da casa

Torna a casa con un punto la formazione femminile del Ct Vela Messina impegnata, a Recco, contro il Santa Margherita Ligure, nella seconda giornata del campionato di tennis a squadre di B1 femminile. Le peloritane hanno approfittato delle precarie condizioni fisiche di Aurora Nosei, scesa in campo solo per onor di firma contro Giuliana Giardina, per lei esordio stagionale con il circolo peloritano, e costretta al forfait nel doppio. Arrivano comunque due punti nelle prime due gare di campionato, qualche giorno fa il pari subito in rimonta contro Pesaro, per la squadra capitanata da Gino Visalli. Prossimo appuntamento, per Cambria e compagne, domenica 11 maggio in riva allo Stretto contro il Plebiscito Padova.

Santa Margherita Ligure-Ct Vela Messina 2-2

Due i punti agevoli per il Ct Vela quello di Giuliana Giardina che non lascia giochi all’infortunata Nosei e poi Toma e Fabrizia Cambria approfittato del ritiro della coppia Nagy-Nosei. Nonostante questo vantaggio il Ct Vela non è riuscito a mettere a segno il colpo decisivo vista la sconfitta in due set di Teresa Cambria, per mano di Emma Peretti, e della la rumena Maria Toma che era arrivata ad un passo dal successo contro Adrienn Nagy. Molto bella proprio la sfida, durata oltre due ore e mezza, fra le due numero 1. Dopo aver vinto il primo set per 6-2, la tennista velina si è trovata avanti 5 a 3 nel secondo e poi 4 a 1 nel tie break, subendo, però, la rimonta della giocatrice di casa che ha completato l’opera nella terza partita.

Tabellino

Nagy vs Toma 2-6, 7-6 (7), 6-3

Nosei vs Giardina 0-6, 0-6

Peretti vs T. Cambria 6-1, 6-3

Nosei-Nagy (rit.) vs Toma-F. Cambria

