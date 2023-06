Corpus Domini, processione unica a S. Teresa con una moltitudine di fedeli. Infiorata a Porto Salvo - Tempostretto

Coinvolte le tre parrocchie cittadine

S. TERESA – Solenne celebrazione del Corpus Domini a S. Teresa di Riva. Quest’anno la processione è stata unica, ha coinvolto le tre parrocchie cittadine ed ha visto la partecipazione di una moltitudine di fedeli. La processione si è snodata dalla chiesa di Porto Salvo (dove ha preso il via al termine della Celebrazione eucaristica, alla quale erano presenti i bambini della Prima Comunione) per poi concludersi nel Santuario della Madonna del Carmelo. I tre parroci di S. Teresa di Riva (il vicario episcopale Ettore Sentimentale, don Alessandro De Gregorio e padre Agostino Giacalone) si sono alternati nel portare il Santissimo Sacramento sotto il baldacchino e nella benedizione degli altarini allestiti durante il percorso. Dietro i sacerdoti le autorità civili e militari, con in testa il sindaco Danilo Lo Giudice e il comandante della locale stazione, Maurizio Zinna. Ammirazione e plauso ha riscosso l’infiorata che ha accolto il Sacramento all’uscita della processione, in piazza Porto Salvo (nella foto).