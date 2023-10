Taxi e pullman in fila a passo d'uomo. E sull'asfalto restano segnali del passaggio dei cavalli...

Da piazza Duomo verso la corsia preferenziale di corso Cavour, in giro per la città con a bordo quattro turisti. Dietro, in fila a passo d’uomo, un taxi e un pullman, con servizio pubblico fortemente rallentato. In strada, poi, è rimasto qualche… ricordino lasciato dai cavalli.