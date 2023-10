Corso Cavour. Se anche i paletti non scoraggiano il parcheggio - Tempostretto

Un cittadino ha pensato bene di sostare praticamente in mezzo alla strada

Dalle foto potrebbe sembrare semplicemente un’auto che sta svoltando (ma sarebbe in divieto d’accesso). Invece no, stamattina, sul corso Cavour, quell’auto era parcheggiata lì, in mezzo alla strada.

Dopo il montaggio dei paletti per garantire il passaggio pedonale, soprattutto delle carrozzine, in sicurezza, non si può più fisicamente parcheggiare sul marciapiede o agli angoli… O forse sì, basta parcheggiare in mezzo alla strada. La soluzione incivile c’è sempre.