Corto di Sera 15, via al festival internazionale di cortometraggi indipendenti: il programma

Piazza Badia, a Itala, ospiterà dal 10 al 13 agosto la quindicesima edizione del festival internazionale

ITALA – Dal 10 al 13 agosto 2026, a piazza Badia di Itala la 15ª edizione di Corto di Sera – Festival Internazionale di Cortometraggi Indipendenti, promosso dall’omonima associazione culturale e diretto da Sebiano Chillemi, con il patrocinio del Comune di Itala, in collaborazione con Arcipretura di Itala, Pro Loco Giovannello da Itala, Messina Film Commission, FICC Sicilia, CINIT, Cineforum Don Orione.

Chillemi: “Scommessa vinta”

Quattro serate dedicate al cinema indipendente che racconta il mondo inquieto che stiamo vivendo. “Sapevamo che portare il cinema indipendente in piazza era una scommessa difficile e impegnativa. Non sono mancate le difficoltà, – spiega il direttore artistico, Sebiano Chillemi – come spesso accade in questa terra bella e dannata, ma se in questi anni il pubblico ha risposto in modo positivo, significa che evidentemente questo tipo di iniziative sono apprezzate”.

E ha aggiunto: “Tra gli obiettivi dell’evento vi è sempre stato quello di proporre un’offerta di intrattenimento alternativo a quelli tradizionali. Allo stesso modo, la selezione dei corti cerca di soddisfare i più svariati palati cinefili, spaziando tra generi e tecniche e cercando di presentare un’offerta che sia la più eterogenea possibile, divenendo un appuntamento culturale che è entrato nel cuore del pubblico. Ed è per questo che la locandina di questa edizione, realizzata da Sofia De Leo, richiama una delle canzoni popolari più conosciute. Corto di Sera compie 15 anni, l’età dell’adolescenza, gli anni bellissimi e irrequieti, un po’ come il tempo che stiamo vivendo, un po’ come il mondo raccontato dal cinema indipendente”.

Il festival si inaugurerà lunedì 10 agosto, alle 20.30, con Corto Espanso, preview della rassegna: tra gli ospiti di questa prima serata Valentina Savi e Noemi Gentiluomo dell’Archivio Alpaca che presenteranno un cortometraggio sonorizzato da Giuseppe Candiano (1a snoup) e Pierangelo Pirak fondatore di Pomona Pictures. La serata di apertura proseguirà con una maratona speciale dedicata ai cortometraggi più belli di questi 15 anni.

Le sezioni

Come ogni anno, saranno tre le sezioni del concorso che partirà da martedì 11 agosto, alle 21.00: Visioni Isolane, rivolta ad autori e autrici della Sicilia, From Italy to Itala, opere provenienti da diverse parti del paese, e Internazionali, sezione invece di respiro straniero.

Il programma di Corto di Sera 2026

Martedì 11 agosto

Antonino, di Angelo Campolo – Visione Isolane;

175, di Sepehr Nosrati – Internazionali (Svezia);

Oltre la Collina, di Andrea Maddalena Bernardi – From Italy to Itala;

FIJI, di Sarbos Sharif – Internazionali (Federazione Russa, Uzbekistan)

La truffa, di Michele Marchionne e Matteo Stipa – From Italy to Itala;

Immaculada, di Jesús ´Cardiel – Internazionali (Spagna);

Taxidermist, di Behzad Alavi e Sousan Salamat – Internazionali (Iran).

Mercoledì 12 agosto

No contest, di Olivier Wright – Internazionali (Francia);

FIJI, di Andrea Lamedica – From Italy to Itala;

Rai-Make, di Maurilio Forestieri e Isabella La Fauci – Visione Isolane;

Investigation, di Marwan Chiguer – Internazionali (Spagna);

Finché morte non ci separi, di Edoardo Maione e Alice Gnech – From Italy to Itala;

Cabrales, di Sergio Morcillo – Internazionali (Spagna);

Marta vuole giocare, di Matteo Quarta – From Italy to Itala;

Noise 307, di Hossein Bahari – Internazionali (Iran).

Giovedì 13 agosto

Punti nascosti, di Beatrice Baldacci – From Italy to Itala;

Amarraditos, di Arturo Mombiedro Lozano – Internazionali (Spagna);

Il velo, di Cristian Patanè – Visioni Isolane;

Il primo film (The first film), di Piyush Thakur – Internazionali (India);

Inside the booth di Baptiste Martin-Bonnaire – Internazionali (Francia);

Vermi, di Domenico Distilo – From Italy to Itala.

La giuria popolare decreterà il vincitore del Premio Giovannello da Itala.