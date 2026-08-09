Acr Messina Futsal. Svelato il calendario, resta il nodo impianto

Il campionato inizia il 19 settembre, sfida in casa l'Academy Pescara. Nel girone B previsto un derby siciliano e un derby dello Stretto

MESSINA – L’Acr Messina Futsal è stato inserito nel girone B di Serie A2 Elite. Il campionato inizierà il 19 settembre e la fase regolare terminerà il 10 aprile. Come anche per le altre realtà sportive cittadine è caccia all’impianto con la società del presidente Caratozzolo che molto probabilmente giocherà al PalaLaganà di Montepiselli, impianto che la società ha in gestione e che ha ospitato la splendida cavalcata per la promozione nella passata stagione. L’Acr Messina Futsal avrebbe preferito disputare le partite casalinghe al PalaTracuzzi o PalaRescifina, gli unici due impianti cittadini con l’agibilità per il pubblico, in modo da poter permettere a più tifosi di seguire la squadra.

Le avversarie dell’Acr Messina Futsal

L’Acr Messina Futsal sfiderà l’Academy Pescara, l’Atletico Canicattì, il Cdm Futsal formazione genovese, il Cln Cus Molise, l’Euro Calcio a 5, Formia Futsal, Futsal Russi di Ravenna, Lazio Calcio, New Taranto Calcio a 5, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura di Reggio Calabria, Real Fabrica di Roma, Sulmona Futsal.

Il calendario della Serie A2 Elite

Esordio in campionato in casa il 19 settembre contro l’Academy Pescara, seguirà subito un turno infrasettimanale con la sfida il 22 settembre in trasferta a Taranto e poi nuovamente in casa il 26 settembre contro la Real Fabrica Roma.

Ad ottobre impegni nei fine settimana contro Cdm Futsal, Polisportiva Futura, derby dello Stretto il 10 ottobre in casa, una settimana di riposo e derby siciliano contro l’Atletico Canicattì il 24 ottobre in trasferta. Si chiude il mese contro l’Eur Roma in casa.

A novembre si riposa il primo fine settimana, poi Sulmona, Futsal Russi e Cosenza. A dicembre altri tre impegni prima della pausa contro Formia e Lazio, due sfide in casa consecutive, e si chiude l’andata e l’anno in Molise il 19 dicembre.

Il girone di ritorno

A gennaio si riparte dopo l’epifania con tre impegni ravvicinati: Pescara fuori il 9 gennaio, Taranto in casa il 12 e Real Fabrica Roma fuori il 16, poi nei weekend che restano Cdm Futsal in casa e derby dello Stretto il 30 gennaio in casa della Polisportiva Futura.

Tre impegni a febbraio, derby siciliano col Canicattì in casa , sfida esterna all’Euro e Sulmona che farà visita al Messina tra le mura amiche. Un fine settimana di pausa e seguiranno tre impegni a marzo: Fusal Russi il 6, Cosenza in casa il 13 e trasferta a Formia il 20. Il campionato si chiude ad aprile con turno infrasettimanale, il 6 aprile trasferta col Lazio Calcio, il 10 aprile ultima della stagione regolare in casa col Cln Cus Molise.