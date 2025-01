Erano in auto, con Sofia, di appena un giorno

COSENZA – Sofia ha un solo giorno di vita e oggi, intorno alle 18,30, è stata rapita da una coppia in una clinica di Cosenza. Un uomo e donna ripresi dalle telecamere, seppure i volti non fossero ben visibili, dopo che lei si è finta infermiera. Ma poco dopo i due sono stati bloccati dalla polizia, in una contrada, a bordo di un’auto insieme alla piccola.

La bambina sta bene. I sequestratori sono stati fermati (fonte Ansa Calabria).