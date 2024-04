Costa jonica messinese, ecco i tratti non balneabili nella prossima stagione estiva

Nel decreto dell'assessorato regionale alla Salute figurano quasi 2 chilometri di costa off limits, da Giardini Naxos ad Alì Terme

Non solo Messina, con i suoi 18 chilometri di costa dichiarati non balneabili dall’assessorato alla Salute della Regione siciliana. Anche il versante jonico della provincia presenta alcuni tratti in cui nella prossima stagione estiva (1 maggio – 31 ottobre 2024) non sarà possibile fare il bagno. Complessivamente, sono quasi due i chilometri di costa dichiarati non balneabili, da Alì Terme a Giardini Naxos, e in gran parte a causa della presenza degli scarichi in mare dei depuratori. Confermato anche il divieto di non balneazione alla foce del Fiume Alcantara, per 400 metri a nord della foce, in territorio di Giardini Naxos. Sempre nella cittadina naxiota interdetto ai bagni il tratto del molo per 350 metri. Ecco il dettaglio di tutti i tratti che saranno interessati da divieto.

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento

Giardini Naxos – 400 metri, da Fiume Alcantara a 400 metri a nord foce del Fiume Alcantara

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi (aree portuali, industriali)

Giardini Naxos – 350 metri, da radice barriera frangiflutti a radice molo di sopraflutto

Tratti di mare e di costa interessati da immissioni – canali, torrenti, fiumi, depuratori