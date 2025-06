Costituita la Società Cooperativa Calcio Messina

Primo incontro col sindaco Federico Basile

È stato firmato ieri, nello studio del notaio Nunzio Arrigo, l’atto di costituzione della Società Cooperativa Calcio Messina.

“Uno strumento di democrazia, partecipazione, trasparenza e passione a sostegno della Biancoscudata – dicono i componenti -. Una “casa” dei messinesi e per i messinesi, a supporto di quella che sarà la principale squadra di calcio di Messina. Un segnale forte e chiaro in uno dei momenti più bui e delicati della nostra storia calcistica. Ad oggi non sappiamo quale campionato disputerà il Messina, chi avrà l’onere e l’onore di portare in alto il vessillo giallorosso, ma noi abbiamo voluto dare un segnale forte e chiaro, perché riteniamo che un altro modo di gestire il calcio sia possibile”.

Tutela dell’identità e dei simboli che la riguardano, strumento che abbia, fra i principali obiettivi, la salvaguardia di un bene pubblico qual è la principale squadra di calcio della città e della provincia di Messina, con tutto ciò che rappresenta da un punto di vista sportivo, sociale e di immagine; modificare l’attuale paradigma di gestione di una squadra di calcio, consentendo ai tifosi di essere parte attiva e responsabile della propria squadra del cuore, con specifici diritti e doveri, e non più dei semplici “clienti”.

Questi sono alcuni dei punti cardine sui cui è basata l’idea Cooperativa, che intende partecipare a strutturare un progetto virtuoso che abbia come fine quello di incrementare il valore materiale e immateriale del Messina, ponendo come obiettivo inderogabile il concetto di auto sostenibilità economica e fissando un orizzonte temporale senza un limite preciso, ma pensando unicamente a costruire un futuro solido per la nostra squadra del cuore, evitando che vengano nuovamente commessi gli errori del passato.

La squadra di calcio, insomma come substrato e collante per la valorizzazione del tessuto sociale ed economico della comunità messinese con la Cooperativa che possa essere rappresentata nel consiglio di amministrazione della futura società, con funzioni di stimolo e controllo, a patto che ci siano basi solide e affidabili.

“Al momento, intanto, ci siamo resi disponibili anche a fungere da raccordo tra amministrazione comunale e potenziali investitori. Ieri, dopo la costituzione ufficiale della Cooperativa, siamo stati accolti dal sindaco di Messina, Federico Basile, al quale abbiamo illustrato il nostro progetto di vicinanza al calcio e allo sport messinese.

Ringraziamo, in particolare, l’Ordine dei Commercialisti di Messina per l’instancabile e fondamentale supporto. Nello specifico il Presidente della Commissione Economia Sociale e Terzo Settore, Agatino Cundari, e il Vicepresidente dell’Ordine e Tesoriere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ETS, Luigi Accordino. Un sentito grazie anche a LegaCoop Sicilia, in particolare ad Alessandro Sciortino, per averci assistito nella complessa fase della stesura dello Statuto. Infine un ringraziamento a Marco Giunta della Fondazione MeSSinA e Tiziana Morino e Nino Giordano di Corsorzio Sol.e Messina per averci permesso di usufruire degli uffici del Parco Sociale di Forte Petrazza come sede legale e operativa della società.

Di seguito, l’organigramma della neocostituita Società Cooperativa Calcio Messina.



Presidente: Antonino Indaimo

Vicepresidente: Ezio Sindoni

Consigliere (CDA): Luigi Tinuzzo

Segretario: Alessandro Certo

Cassiere: Davide Schermi

Addetti alla contabilità: Tino Cundari e Tina Gullo

Responsabile Comunicazione e Marketing: Benedetto Bruschetta