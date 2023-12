Cresce il budget di Messinaservizi per verde e scerbatura: il sì del Consiglio - Tempostretto

Da sei milioni a circa 8 milioni. Soddisfatto il sindaco Basile. Russo (Pd): "Bisognerebbe garantire la totale internalizzazione dei servizi"

MESSINA – “Ringrazio il Consiglio comunale per aver approvato la proposta di revisione del contratto di Messinaservizi. Una proposta che investe la manutenzione del verde, la scerbatura e i servizi di disinfestazione e derattizzazione. Quest’atto consentirà alla società di incrementare ed erogare più servizi”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile, che aggiunge: “L’approvazione dello strumento finanziario significa più risorse da destinare per il verde pubblico, fattore importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Caminiti: “Implemento di 1 milione per la scerbatura e per il diserbo si passa a 3 milioni e mezzo”

Su 22 consiglieri presenti, ieri sera, 15 favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. Da qui l’approvazione a maggioranza della delibera. Ha spiegato durante il Consiglio l’assessore Francesco Caminiti: “Abbiamo previsto un incremento del budget di circa un milione e sei. La parte relativa al verde passa da sei milioni e 115 a 7 milioni e 732. Resta invariata la somma per il servizio di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione per un importo di 530mila euro. L’importo complessivo del contratto passa da sei milioni e 645mila e 800 a otto milioni e 262mila e 775. L’erogazione del pagamento dei servizi svolti avviene in base alla rendicontazione, dopo l’esecuzione dei lavori e la verifica del dipartimento competente. Abbiamo un implemento di un milione per la scerbatura e il diserbo da due milioni e mezzo a circa tre milioni e mezzo”.

Russo: “Servirebbe la totale internalizzazione dei servizi”

Tra gli interventi, quello della consigliera del Partito democratico, Antonella Russo, che ha espresso perplessità sull’affido in house, all’esterno, di alcuni servizi, commentando la relazione del dirigente, l’ingegnere Antonio Cardia: “Per due terzi dei servizi aggiuntivi non abbiamo il personale e presumo che saranno esternalizzati, con un affidamento esterno. Messina Servizi può diventare stazione appaltante e a quel punto c’è sempre un vantaggio economico per il Comune? Bisognerebbe garantire la totale internalizzazione dei servizi”.

Sono intervenuti pure i consiglieri Gioveni, Oteri, Milazzo, Carbone, Villari, Cantello.

In questo periodo, Messinaservizi sta procedendo pure all’assunzione di 94 persone.

