Crocierismo, Largo Minutoli diventerà il villaggio dell’accoglienza VIDEO

Gli operatori avranno delle postazioni fisse per vendere tour ed escursioni del circuito "Esplora Me". Ecco come funzionerà

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Welcome Point di fronte piazza Unione Europea è stato inaugurato all’inizio della scorsa stagione crocieristica. Adesso Largo Minutoli cambierà ancora e diventerà un vero e proprio villaggio dell’accoglienza. Gli operatori, che già ci lavorano, avranno delle postazioni fisse dotate di gazebo brandizzato per poter spiegare e vendere i propri tour ed escursioni. Sono 8 dei 9 operatori che fanno parte del nuovo circuito “Esplora Me”, promosso dall’Amministrazione Basile. E rivolto non solo ai crocieristi, ma soprattutto al turismo stanziale e perché no anche ai messinesi che vogliono fare i turisti nella propria città. A raccontare come funzionerà il sistema è l’assessore al Turismo Enzo Caruso.

Vedi la gallery fotografica 👇🏻