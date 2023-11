Crolla ponteggio a causa del maltempo sulla Statale, paura a S. Teresa di Riva - Tempostretto

I cittadini del quartiere Portosalvo svegliati alle 5, 30 da un forte boato. Sul posto i Vigili del fuoco

S. TERESA DI RIVA – Momenti di paura questa mattina, nel popoloso quartiere Portosalvo, alla periferia sud di S. Teresa di Riva. Intorno alle 5, 30 i residenti sono stati svegliati da un boato, in seguito al crollo di un ponteggio edile di un edificio, a causa del forte vento, nella centrale via Francesco Crispi (la Statale 114). L’orario e la fatalità hanno fatto sì che non si verificasse il peggio. In quell’area nel momento in cui è crollata la parte alta dell’impalcatura non transitavano veicoli o persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Transennata la parte della Statale interessata dal crollo, in attesa della rimozione del ponteggio finito sulla Statale.