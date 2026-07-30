Crollo a Pistunina, rinviati lo sciopero dei dipendenti comunali e il Congratulation Day

I sindacati hanno deciso per il rinvio in segno di rispetto. Stessa sorte per l'evento organizzato dall'amministrazione

MESSINA – Sia lo sciopero dei dipendenti comunali sia il Congratulation Day, l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori che si sono distinti nel loro percorso, sono stati rinviati a data da destinarsi. La scelta dei sindacati FP CGIL, CSA, UIL FPL e Silpol da una parte e dell’amministrazione dall’altra è stata presa dopo i fatti di oggi pomeriggio, con il crollo di un palazzo a Pistunina e l’incertezza sul conto di feriti e dispersi.

La decisione è stata assunta unitariamente in segno di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone coinvolte e per consentire la piena operatività del personale comunale impegnato nella gestione dell’emergenza.